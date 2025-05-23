Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 4'üncülük maçında Ortahisar Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 42-37 yenerek, sezonu 4. sırada bitirdi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 4'üncülük mücadelesinde Üsküdar Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor, Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştı.
Maçın ilk devresini 19-13 üstün tamamlayan Ortahisar Belediyespor, karşılaşmayı da 42-37 kazandı.
Ortahisar Belediyespor, sezonu 4. sırada tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 4'üncülük mücadelesinde Üsküdar Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor, Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştı.
Maçın ilk devresini 19-13 üstün tamamlayan Ortahisar Belediyespor, karşılaşmayı da 42-37 kazandı.
Ortahisar Belediyespor, sezonu 4. sırada tamamladı.
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