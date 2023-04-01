Orhan Ak: "Seri başlatmamız lazım"

Spor Toto Süper Ligi ilk 3'te bitirmek ve Türkiye Kupası'nı almayı hedefleyen Orhan Ak, "Kayserispor ile başlayarak seri galibiyetler almamız gerek" diyerek futbolcularını motive ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Orhan Ak: 'Seri başlatmamız lazım'
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01 Nisan 2023 11:42
Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Adana Demirspor maçında takımın başında antrenör olarak yer alan Orhan Ak, yeni yönetim tarafından sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildi.

Kendi ekibini kuran 43 yaşındaki hoca, gözünü ligde ilk 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Fırtına ile antrenör olarak çıktığı maçta Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Ak, bugün Kayserispor karşılaşmasında, takımın başında teknik direktör olarak ilk kez yer alacak.

Kayserispor, kupada MKE Ankaragücü ve ardından ligde Kasımpaşa'yı yenmenin planlarını yapan çiçeği burnunda hoca, Beşiktaş derbisine güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.

"HER TAKIMI MAĞLUP EDEBİLİRİZ"

AK, sezon sonunda ligdeki ilk 3 takım içinde olmak istiyor. Yeni teknik ekibi ile birlikte Kayserispor'un analizlerini de yapan Ak, oyuncularına da rakiplerinin artı ve eksilerini anlatıyor.

Kalan bölümde Trabzonspor adına en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyleyen bordo-mavili çalıştırıcı, "Biz kalitemizi ortaya koyduğumuzda her takımı yeneriz. Bu anlayış ile önce lig sonra da kupada hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Yeter ki birlik olalım, birbirimizi destekleyelim. Art arda galibiyetler alarak hedeflere yürüyebiliriz. Bu formanın hakkını vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

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