Örenç: 'Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 5-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Örenç, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı." dedi.



Maçın başında gol yediklerini hatırlatan Örenç, "Moralimiz bozuldu ancak beraberlik golünü çabuk yakaladık. Tüm maç elimizde oldu, daha üstün oynadık, 5-1'lik skorla net bir galibiyet aldık. Maçın kırılma noktalarında kalecimiz iki tane muhteşem kurtarış yaptı, bu da oyuncularımıza itici güç verdi. Bu güçle beraber çok iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizi önümüzdeki maçlarda daha iyi hale getirecektir." ifadelerini kullandı.





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