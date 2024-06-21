Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!

Michy Batshuayi'nin ardından ismi Galatasaray'la anılan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, bu iddialara cevap verdi.
Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını yalanladı.
Oosterwolde yaptığı paylaşımda, ''Asla'' yazarak transfer iddialarının önünü kesti.
Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.
İşte Hollandalı oyuncunun o paylaşımları;
Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını yalanladı.
Oosterwolde yaptığı paylaşımda, ''Asla'' yazarak transfer iddialarının önünü kesti.
Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.
İşte Hollandalı oyuncunun o paylaşımları;
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