Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!

İsmi Galatasaray ile anılan Jayden Oosterwolde, bu iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!
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21 Haziran 2024 19:22
Michy Batshuayi'nin ardından ismi Galatasaray'la anılan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, bu iddialara cevap verdi. 

Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını yalanladı.

Oosterwolde yaptığı paylaşımda, ''Asla'' yazarak transfer iddialarının önünü kesti. 

Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.

İşte Hollandalı oyuncunun o paylaşımları;





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