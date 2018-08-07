  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!
  •  
    Ve 2,8 milyon euroluk teklif! G.Saray değil...
  •  
    Ve Yerry Mina'nın yeni takımı BELLİ OLUYOR!
  •  
    Beşiktaş'ta Negredo için flaş ayrılık kararı var!..
  •  
    Galatasaray'da çok acil zirve! "Hemen imzala.."

Onyekuru'nun oyuna girmeme sebebi

Sahaya şampiyon kadroyla çıkmak isteyen Terim'in, uzatmalarda Onyekuru'yu düşündüğü, ancak Nagatomo sakatlanınca planın değiştiği öğrenildi.

Onyekuru'nun oyuna girmeme sebebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2018 11:18
Galatasaray ile Akhisar arasındaki mücadeleyi izleyenlerin, 120 dakika ve penaltılar sonunda aklındaki soru buydu.

Fatih hocanın, uzatmalarla beraber 3+1 oyuncu değiştirme hakkı bulunmasına rağmen Henry Onyekuru'yu sahaya sürmemesi şaşkınlık yarattı.

Kamp döneminin en formda ismi, hazırlık maçlarında attığı gollerle dikkat çeken genç yeteneğin herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi.

Sırasıyla Eren, Yunus, Selçuk ve Carole'ü oyuna alan Terim, "Bu kadro geçen sene şampiyon olan kadro, onların sahada olmasını istedim" diyerek, tercihine bir nebze olsun açıklık getirdi.

Yine de Terim'in uzatmalarda Onyekuru'yu hazırladığı, ancak Nagatomo sakatlanınca Carole'ü seçtiği öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için