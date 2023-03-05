Onur Bulut: 'Yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum'

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Onut Bulut, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.



Siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkan Bulut, "Benim için çok iyi bir maç oldu. Takım arkadaşlarım ilk günden beri bana çok destek verdiler. Hemen hemen 4 haftadır buradayım. Aylardır, yıllardır buradayım gibi hissediyorum. Bunu da en iyi performansımla göstermek istedim." açıklamasını yaptı.



Beşiktaş'ta oynamayı her zaman çok istediğini aktaran başarılı oyuncu""3.5 sene önce Almanya'dan Türkiye'ye geldim. İlk büyük maçım Beşiktaş'a karşıydı. Atmosferden çok etkilenmiştim. İlla Beşiktaş'ta oynamalıyım diyordum. Taraftarların sevgisi de çok güzel duyguydu." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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