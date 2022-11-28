Onur Bulut için ilk görüşme bu hafta

Ara transferde sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş gündemine Kayserispor'dan Onur Bulut'u aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de deneyimli sağ bekin performansını çok beğendiği ve yıldız oyuncu için yönetime olumlu verdiği öğrenildi.Yönetimin Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut'un transferi için bu hafta Başkan Berna Gölbaşı ile ilk teması sağlayacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenen sonucuna göre; Onur Bulut transferinin netlik kazanacağı öğrenildi.Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig devlerinin radarına giren 28 yaşındaki oyuncu, ligde 14 maçın tamamında forma giydi. Onur, takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.