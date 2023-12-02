Onuachu seriye devam etmek istiyor

Trabzonspor'un yıldız ismi Paul Onuachu, Süper Lig'deki Kayserispor maçıyla gol serisine devam etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Onuachu seriye devam etmek istiyor
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02 Aralık 2023 14:11
Trabzonspor'da transferin son günlerinde Southampton'dan kiralık olarak kadroya katılan Paul Onuachu, 9 lig maçında attığı 7 golle fark yarattı.

Son 3 karşılaşmada da fileleri havalandıran dev forvet, gol serisini Kayserispor maçında da sürdürmeyi hedefliyor.

Onuachu, bu performansını devam ettirmesi halinde krallık yarışında da iddialı konuma gelecek.

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