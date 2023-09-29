Onuachu için yorum: 'Tam Süper Lig oyuncusu'

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Fuat Çapa, Belçika'dan tanıdığı ve yıldızı Genk'te parlayan 2.01'lik santrforu, değerlendirdi.
Fuat Çapa'nın sözleri şu şekilde;
"Henüz tam fit değil, 90 dakika oynamayı kaldıramaz" diyen 55 yaşındaki hoca, "İki haftada ilk 11'de başladı ama ikisinde de sonradan oyundan alındı. Onun muhteşem ve etkileyici bir santrfor olduğunu biliyoruz. 50 gol atar diyemem ama 20 gol atabileceğini görüyorum. Belçika Ligi gibi daha fiziksel bir lig olmasından dolayı Onuachu, Türkiye Süper Ligi'ne çok iyi uygun. İkili mücadelelerdeki fiziksel gücü onu önemli yapıyor"
Fuat Çapa'nın sözleri şu şekilde;
"Henüz tam fit değil, 90 dakika oynamayı kaldıramaz" diyen 55 yaşındaki hoca, "İki haftada ilk 11'de başladı ama ikisinde de sonradan oyundan alındı. Onun muhteşem ve etkileyici bir santrfor olduğunu biliyoruz. 50 gol atar diyemem ama 20 gol atabileceğini görüyorum. Belçika Ligi gibi daha fiziksel bir lig olmasından dolayı Onuachu, Türkiye Süper Ligi'ne çok iyi uygun. İkili mücadelelerdeki fiziksel gücü onu önemli yapıyor"