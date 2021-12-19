Önder Karaveli: "Fenerbahçe'ye hazırız!"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Önder Karaveli: 'Fenerbahçe'ye hazırız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2021 18:18
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Destek gördüğünü söyleyen Karaveli, "İyi hissediyorum. Beşiktaş ile bu beraberlik benim adıma çok güzel. Taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ederim. Emekçi bütün antrenörlere sahip çıkış oldu bu. Benim için söyledikleri her şey için minnettarım. Başkan, yönetim, oyuncuların desteğine minnettarım" dedi.

Fenerbahçe'ye hazırlandıklarını söyleyen Önder Karaveli, "Fenerbahçe'nin standart bir oyunu var, buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız iyi durumda ve hazırız." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.