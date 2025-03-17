Onana'ya şans kapıda!

Genoa Teknik Direktörü Patrick Vieira, kalan 9 lig maçında farklı oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Onana'ya şans kapıda!
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17 Mart 2025 22:08
Son güncelleme 17 Mart 2025 22:09
Serie A'da kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Genoa, sezonun kalan bölümünü bazı taktiksel denemeler yaparak değerlendirecek. Teknik direktör Patrick Vieira, kalan 9 lig maçında farklı oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Bu denemelerin başında ise Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Jean Onana'ya daha fazla süre vermek geliyor. İtalyan ekibi, sezon sonunda Kamerunlu orta saha oyuncusunun bonservisini alıp almayacağına karar verecek.

PERFORMANSI

Onana, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Genoa'ya katıldı ve 10 maçta forma giyerek toplamda 214 dakika süre aldı.

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