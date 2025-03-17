Onana'ya şans kapıda!

Serie A'da kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Genoa, sezonun kalan bölümünü bazı taktiksel denemeler yaparak değerlendirecek. Teknik direktör Patrick Vieira, kalan 9 lig maçında farklı oyunculara şans vermeyi planlıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu denemelerin başında ise Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Jean Onana'ya daha fazla süre vermek geliyor. İtalyan ekibi, sezon sonunda Kamerunlu orta saha oyuncusunun bonservisini alıp almayacağına karar verecek.
PERFORMANSI
Onana, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Genoa'ya katıldı ve 10 maçta forma giyerek toplamda 214 dakika süre aldı.
Bu denemelerin başında ise Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Jean Onana'ya daha fazla süre vermek geliyor. İtalyan ekibi, sezon sonunda Kamerunlu orta saha oyuncusunun bonservisini alıp almayacağına karar verecek.
PERFORMANSI
Onana, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Genoa'ya katıldı ve 10 maçta forma giyerek toplamda 214 dakika süre aldı.