Ömer Bayram: ''Galatasaray'ın hedefi kupadır''

Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.Hatayspor galibiyetinin ardından kısa bir açıklama yapan Ömer, Fatih Terim'e başsağlığı diledi.''Futboldan önemli şeyler var, Fatih hocama ve ailesine başsağlığı diliyorum. Galatasaray'ın hedefi her zaman kupadır. İyi mücadele ettiler, maçın sonunda 2-0'ı bulmamız iyi oldu. Bu motivasyonla önümüzdeki maçlara hedefleneceğiz.''