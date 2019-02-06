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Ömer Bayram: ''Galatasaray'ın hedefi kupadır''

Ömer Bayram, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ömer Bayram: ''Galatasaray'ın hedefi kupadır''
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06 Şubat 2019 22:46
Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor galibiyetinin ardından kısa bir açıklama yapan Ömer, Fatih Terim'e başsağlığı diledi.

İşte Ömer Bayram'ın açıklamaları...

''Futboldan önemli şeyler var, Fatih hocama ve ailesine başsağlığı diliyorum. Galatasaray'ın hedefi her zaman kupadır. İyi mücadele ettiler, maçın sonunda 2-0'ı bulmamız iyi oldu. Bu motivasyonla önümüzdeki maçlara hedefleneceğiz.''

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