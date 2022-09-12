Ömer Ali Şahiner: 'Özel analizler yaptık'

Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Ömer Ali, "Oyunun her anını planladık. Özel analizler yaptık. Beşiktaş'a karşı iyi hazırlandık. Top bizdeyken daha fazlasını yapabilirdik. Defansif anlamda iyiydik, Beşiktaş'ın hücum hattını iyi kapattık. Çok önemli ve net bir galibiyet aldık. Önemli bir eşik atladık." dedi.



30 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "Kaliteli bir takımımız ve kaliteli bir teknik heyetimiz var. Hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de üzerine koyarak devam ediyoruz. Beşiktaş büyük bir takım, onları burada yenmek kolay değil. Özgüvenimizi biraz daha arttırdık. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.





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