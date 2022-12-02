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Omar'ın yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'dan transfer döneminin son gününde ayrılan Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı Bodo/Glimt oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Omar'ın yeni adresi belli oldu!
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02 Aralık 2022 19:12
Galatasaray'dan transfer döneminin son gününde ayrılan Omar Elabdellaoui, ülkesine döndü.

Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt, Omar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ve Omar'ın şimdiden takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

İşte Bodo/Glimt'in Omar'ın  transferi için kullandığı fotoğrafı:


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