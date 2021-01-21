Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50 ve 70. dakikada Bernard Mensah, 66. dakikada Cyle Larin kaydetti. Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın 64 dakikada bir şutu direğe takılırken, Adem Ljajic'in 81'de attığı gol ise öncesinde Dorukhan Toköz'ün topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.Fatih Karagümrük'ün tek golü 78. dakikada Fabio Borini'den (penaltı) geldi.Son 8 haftada 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. İki maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük 24 puanda kaldı.Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasına Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak çıktı.Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal'ı yedek soyundururken, iki futbolcunun yerine Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi. Siyah-beyazlı teknik adam yabancı kontenjanı nedeniyle Fabrice N'Sakala ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Güven Yalçın'ı da kadroya almadı.Sergen Yalçın sarı kart cezasını Galatasaray maçında tamamlayan Welinton'u da yedek soyundurdu.Sezon başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı yenileme çalışmalarının ardından ilk maçına ev sahipliği yaptı.Çeşitli bakımlardan geçen Olimpiyat Stadı'nda rüzgarı engellemesi için iki kale arkasına rüzgar panelleri kuruldu.Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Lucas Biglia'yı Beşiktaş karşısında riske etmedi.Son ana kadar tedavisi devam eden Biglia'nın üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine riske edilmeyerek kadroya alınmadı.Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Topu rakip yarı sahaya kısa paslarla taşıyan Beşiktaş, Fatih Karagümrük kalesinde ilk dakikadan itibaren gol bulmaya çalıştı. Ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısında savunmaya daha fazla ağırlık verdi ve hızlı ataklarla ileri çıkmaya çalıştı. Ancak Karagümrük istediği pozisyonları yakalayamadı. Beşiktaş ise maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koydu ve Fatih Karagümrük kalesine dakikalar ilerledikçe daha tehlikeli gelmeye başladı.Maçın ilk yarısında Atiba Hutchinson ve Vincent Aboubakar ile kale sahası önünde oldukça net gol pozisyonlarından sonuç alamayan Beşiktaş, ilk yarı bitmeden 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 43. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına sokulan N'Koudou'nun pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Aboubakar, uygun durumda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Beşiktaş bu golle soyunma odasına önde gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş yine fırtına gibi başladı. Fatih Karagümrük kalesine etkili ataklarla giden Beşiktaş, 50. dakikada durumu 2-0 yaptı. Aboubakar, sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenmek isteyen Larin'i topla buluşturmaya çalıştı. Ama savunma araya girdi. Seken topla buluşan Mensah, ceza sahasına sokulup çok şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve Beşiktaş farkı ikiye çıkarmasının ardından rahatladı.Oyunda kontrolü elden bırakmayan Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda arka arkaya goller buldu. Maçın 66. dakikasında sol kanattan ceza sahasına sokulan Rıdvan'ın içeriye çevirdiği topa Larin kayarak vuruşunu yaptı ve köşeden topu ağlara gönderdi. Beşiktaş durumu 3-0 yapmasının ardından tam 4 dakika sonra bir gol daha buldu. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Mensah'ın pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Viviano topu çeldi. Gerilerden gelen Mensah topu tamamladı ve farkı dörde çıkarttı.Beşiktaş dört farklı öne geçtikten sonra Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou, Bernard Mensah ve Atiba Hutchinson'ı kenara aldı. Bu isimlerin yerine Gökhan Töre, Dorukhgan Toköz ve Adem Ljajic girdi. Oyunda son düdüğü beklemeye geçen Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 77. dakikada penaltıya sebep oldu. Rosier'in müdahalesiye Badou Ndiaye yerde kaldı ve Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Maçın 78. dakikasında Fabio Borini penaltıyı gole çevirdi ve durum 4-1 oldu.Karşılaşmanın 81. dakikasında Adem Ljajic'in attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Gökhan Töre'nin pasıyla Ljajic ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunda topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında Dorukhan'ın topla elle oynadığı tespit edildi ve GOL iptal edildi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş 4-1'lik skorla 3 puana ulaştı.6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1