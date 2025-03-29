Ole Gunnar Solskjaer, Immobile'yi 11'de tercih etmedi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi 11'inde Ciro Immobile'yi tercih etmedi.
SOLSKJAER'DEN İLGİNÇ KARAR
Norveçli teknik adam, Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisinde, klasik 11'inden farklı olarak ileri uçta Rafa Silva'yı, sol kanatta da Ernest Muçi'yi oynatacak.
Beşiktaş formasıyla son golünü iki hafta önce Gaziantep FK karşısında kaydeden Ciro Immobile, maça kulübede başlayacak.
8 HAFTA SONRA 11'DE YOK
Immobile'nin Beşiktaş formasıyla kulübede başladığı son maç, 21. haftadaki Antalyaspor maçıydı. Beşiktaş, o maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
İtalyan golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi 11'inde Ciro Immobile'yi tercih etmedi.
SOLSKJAER'DEN İLGİNÇ KARAR
Norveçli teknik adam, Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisinde, klasik 11'inden farklı olarak ileri uçta Rafa Silva'yı, sol kanatta da Ernest Muçi'yi oynatacak.
Beşiktaş formasıyla son golünü iki hafta önce Gaziantep FK karşısında kaydeden Ciro Immobile, maça kulübede başlayacak.
8 HAFTA SONRA 11'DE YOK
Immobile'nin Beşiktaş formasıyla kulübede başladığı son maç, 21. haftadaki Antalyaspor maçıydı. Beşiktaş, o maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
İtalyan golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen.