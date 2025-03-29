Ole Gunnar Solskjaer, Immobile'yi 11'de tercih etmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi 11'inde Ciro Immobile'yi tercih etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ole Gunnar Solskjaer, Immobile'yi 11'de tercih etmedi
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29 Mart 2025 19:35
Son güncelleme 29 Mart 2025 19:39
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi 11'inde Ciro Immobile'yi tercih etmedi.

SOLSKJAER'DEN İLGİNÇ KARAR

Norveçli teknik adam, Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisinde, klasik 11'inden farklı olarak ileri uçta Rafa Silva'yı, sol kanatta da Ernest Muçi'yi oynatacak. 

Beşiktaş formasıyla son golünü iki hafta önce Gaziantep FK karşısında kaydeden Ciro Immobile, maça kulübede başlayacak. 

8 HAFTA SONRA 11'DE YOK

Immobile'nin Beşiktaş formasıyla kulübede başladığı son maç, 21. haftadaki Antalyaspor maçıydı. Beşiktaş, o maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

İtalyan golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.



Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen.




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