Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması

"10 gün önce geldim buraya. Doğru kararları almak için çalışıyoruz. Şunu da söyleyebilirim, geldiğimde de burada bir scout yapılanması yoktu. Kulübü gelecekte doğru tarafa yönlendirmek için çalışıyorum. Kısa vadede iyi oyuncular getirmeliyiz. Ama bizim artık hatalı karar verme lüksümüz yok. Hatalı karar vererek çok pahalı oyuncuları getirme lüksümüz yok. Önce finansal durumu da görmeliyiz. En iyi kararları vermek için elimizden geleni yapacağız. Ama bu yarından sonra diyelim. Yarın önemli bir maçımız var. Bunların hepsini sonra da konuşabiliriz. Lütfen maçı konuşalım sadece bugün."



"10 gün oldu. Her şeyi yapamadım takımla. Bir takım şeyler kattığımı düşünüyorum takıma. Umarım yarın bunu göstereceğiz."



TWENTE



"İlk kez geliyorum Twente'ye. İyi bir stadyumunuz var. Ama umarım yarın bu atmosfer sessizliğe bürünecek. Twente'nin maçlarını izledim ve etkilendim. Manchester United maçında daha iyi bir sonuncu hak ettiler. Çok iyi oynadılar. Geçen sene ligde iyi işler yaptılar. Hareketli ve kolektif bir oyun oynuyorlar. Bu şekilde Twente'nin iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ve umarım daha iyiye giderler."

