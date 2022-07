Olcay Şahan: 'Avrupa'da hoca olacağım'

TFF 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor gelecek adına yapılanırken çok önemli karar aldı. Teknik direktörlük görevine Koray Palaz'ı getiren Afyonspor, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyen Olcay Şahan'ı da kadrosuna kattı. Afyonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Koray Palaz ve Afyonspor'da 'ağabey' rolü üstlenecek olan Olcay Şahan, imza sonrasında Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Koray Palaz ve Olcay Şahan, dikkati çeken ifadeler kullandı.



"ZAFERİN ŞEHRİNDE ZAFERLER YAŞATMAK İSTİYORUZ"



Afyonspor ile birlikte güzel bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Koray Palaz, "Ben her zaman doğru bir projede yer almak istedim. Pandemi kulüplerde ekonomik krizler yarattı. Futbolun nereye gittiğini doğru görmekte fayda vardı. Birçok teklif geldi. Kafama yatan yer burası oldu. Afyonspor'un ortaya koyduğu vizyon önemli. Kulüp yeniden şekilleniyor. Hem bir proje olarak hem de yapmak istediğimiz şeylerin karşılığını alabiliriz diye düşündük. 6 hafta süren görüşmeler sonrasında anlaştık. İnce eledik ve sık dokuduk. Afyon, Türk tarihinde de çok farklı bir yere sahip. Zaferin şehrinde zaferler yaşamak, yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



AFYONSPOR'UN HEDEFLERİ...



Takımın hedeflerini anlatan Palaz, "Son 3 sezonda play-off hattından uzak kalan bir takımdan bahsediyoruz. Sürekli bir kadro sirkülasyonu, hoca sirkülasyonu yaşandı. Yönetim doğru adımlar atmak istediklerini ifade etti. Proje olarak bu kafama yattı. 1 milyona yakın bir nüfusu olan bir şehirden söz ediyoruz. Başarıya aç bir şehir. Kısa sürede play-off'ta olmalıyız. Sonra futbolda her an her şey olabilir. Doğru adımlar atmak istiyoruz" diye konuştu.



"OLCAY TAKIMDA AĞABEY ROLÜ ÜSTLENECEK"



Transfer konusunda ise deneyimli teknik adam, "Aslında bir açıdan önceki çalışmaların bedeli ödeniyor. Bu sene biraz daha ince eleyip sık dokuyoruz. Doğru oyuncuları kazandırmak istiyoruz. Türk futbolunda iz bırakan, Olcay Şahan gibi bir oyuncuyu kadromuza kattık. Hem oyunculuk tecrübesi hem de yaşadıklarıyla takımda bir ağabey rolü görecek. Saha içi performansının dışında yaşadıklarının bir kısmını bile genç çocuklara aşılarsa Türk futbolu yeni Olcay Şahan'lar kazanır" dedi.



"1 HAKKIM VARSA O DA OLCAY OLSUN DEDİM"



Olcay Şahan'ın Türkiye'ye gelmesinde çok büyük bir rol oynayan Palaz, "Olcay ile bu görüşme 2-3 aydır sürüyordu. Ülke futbolunun en önemli değerlerinden biridir. Onu ikna etmek kolay olmadı. Olcay da bu projede yer almak istediğinde çok mutlu olmuştum. Olcay'ın tecrübeleri çok değerli. Eğer bu kulüpte 1 tane transfer hakkım varsa onu da Olcay'dan yana kullanmak istediğimi söyledim. Yönetim de sağ olsun olumlu karşıladı. Günün sonunda Olcay bizim oyuncumuz oldu. Çok istekli, arzulu. Kariyerinin belli bir noktasından sonra oyuna verebilecek çok şeyi var. Hayatının bir sonraki adımının stajını da yapmış olacak. Oyuncular ondan birçok şey öğrenecek. Buna eminim" diye konuştu.



TARAFTARLARA MESAJI...



Koray Palaz, Afyonspor taraftarlarına da mesajlar gönderdi. Palaz, "Futbol bir skor oyunu. Doğru bir oyun oynamak istiyoruz. Taraftarlara zevk veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyunun oturması biraz zaman alıyor. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmasınlar. Afyon'da stada girdiğimizde, 'Bu alemde kimseye af yok' pankartını görüyoruz. Bizi bu alemde hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar ve desteklesinler. Biz de terimizin son damlasına kadar mücadele edelim" diyerek sözlerini tamamladı.



OLCAY ŞAHAN'DAN İDDİALI SÖZLER



Koray Palaz'ın ardından Türkiye Milli Takımı'nın da unutulmaz isimlerinden biri olan Olcay Şahan, Sporx'e konuştu. Şahan, günün birinde önce Süper Lig'de ardından da Avrupa'da adından söz ettiren bir teknik adam olmak istediğini anlattı.



"BENİM OLDUĞUM YERDE GAZOZUNA DEĞİL, ŞAMPİYONLUĞA OYNANIR"



Afyonspor'a transfer süreciyle ilgili olarak Olcay Şahan, "Beni Türkiye'ye Koray Palaz hocam getirdi. Bu imkanı sağladı. Afyonspor ile anlaştık. Ona bir vefa borcum vardı, onu ödemek istiyorum. Yönetimle de uzun zamandır görüşüyorduk. Onların da projesi kafama yattı. Beşiktaş ve Trabzonspor'da gençlere ağabeylik yaptım. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Necip Uysal, Atınç Nukan gibi birçok oyuncuya ağabeylik yaptım. Beşiktaş'ta FEDA dönemini hatırlarsınız. İnanılmaz genç oyuncular vardı. Ben her zaman ağabeylik yapmaktan mutlu oldum. Saydığım oyuncular üst düzey oyuncular oldular. Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Alt liglerdeki oyunculara inanıyorum. İnşallah bu sezon o istediğimiz başarıyı elde ederiz. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Benim olduğum yerde gazozuna değil, her zaman şampiyonluğa oynanır. Hedefim büyük, hazırlıklara hemen başlıyoruz. Haftaya antrenmanlara başlayacağız" açıklamasını yaptı.



"GOL ATMAK DEĞİL, ATTIRMAK İSTİYORUM"



Bu sezonki bireysel hedefleri için Olcay Şahan, "Ben gol atmaktan çok kardeşlerime gol attırmayı tercih edeceğim. Takımın başarısı her şeyden önemli. Yedek kulübesinde otursam da sıkıntı yok. Kardeşlerimin performansını nasıl artırabilirim? Bunları kovalayacağım. Onların hayatını aslında bir nevi zorlaştıracağım. Hemen hemen her bölgede oynadım. Şaka bir yana onları bir rekabete sokacağım. Bu rekabet de başarıyı getirecek. İnanıyorum" diye konuştu.



"AFYONSPOR ÜST LİGLERİ HAK EDİYOR"



Afyonspor'un üst ligleri hak ettiğini dile getiren Şahan, "Kulübün projesi, tesisleri, yapılanması, belediye başkanı her şeyi mükemmel. Afyonspor'a herkes katkı yapmak istiyor. Kendi gözlerimle buna şahit oldum. Uzun süren görüşmeler sonrası gerçekleşen bir transfer bu. Afyonspor'un büyük bir taraftarı var. Üst ligleri de hak ediyorlar. Çok iyi bir proje. Yoksa kimse beni futbola geri döndüremezdi (gülerek). Taraftarlarımıza elbette iyi bir Olcay Şahan göstermek isterim" dedi.



"SÜPER LİG VE SONRA DA AVRUPA'DA HOCA OLACAĞIM"



Bireysel hedeflerini de anlatan Olcay Şahan, "Hedeflerim arasında hocalık yapmak da var. Ama bu hedefi şimdilik buzdolabına koyuyorum. Gelecekte, önce Süper Lig'deki en üst düzey hocalardan biri olmak istiyorum. Sonra da sıra Avrupa'ya gelecek. Kendime de bu anlamda inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"CENK TOSUN, TÜRKİYE'NİN EN İYİ FORVETİ"



Beşiktaş'ta ağabeylik yaptığı isimlerden biri olan Cenk Tosun ile ilgili soruya, "Cenk benim gözümde Türkiye'nin en iyi forvetidir. Yeter ki sağlığı yerinde olsun. Her zaman iş yapar" yanıtını veren Şahan sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de kıran kırana bir sezon olacak. Gördüğüm kadarıyla tüm takımlar iyi transferler yapıyor. Son yılların en heyecanlı sezonu olacak. Herkes çok iddialı. O yüzden de futbolseverler, taraftarlar ligden çok keyif alacak. Şampiyonluk favorime gelince, an itibarıyla şampiyonluk için tek favorim Afyonspor."





