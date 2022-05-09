Okçulukta Avrupa Grand Prix'sinde madalya liderliği!

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda madalya sıralamasında 9 madalya ile zirvede yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta Avrupa Grand Prix'sinde madalya liderliği!
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09 Mayıs 2022 16:16
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentindeki organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazanan milli takım genel klasmanda birinciliği elde etti.

Türkiye'yi 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla İtalya takip etti. Lüksemburg ise birer altın, gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

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