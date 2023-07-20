Oklahoma City Thunder, başantrenör Mark Daigneault ile çok yıllık sözleşme uzatması için anlaştı.



2022-23 sezonunda Daigneault, Thunder'ı 40-42'lik bir dereceye ve New Orleans Pelicans'a karşı Play-In turnuvası maçında galibiyete taşımıştı.



Thunder'ın 16 galibiyetlik yükselişi NBA'de bu alanda ikinci sıradaydı ve sezonun sonunda Daigneault, 2023 Yılın Koçu ödülü oylamasında ikinci sırada yer almıştı.



Daigneault, organizasyona ilk olarak 2014 yılında katıldıktan sonra beş sezon G League ekibi Oklahoma City Blue takımının baş antrenörü olarak görev yapmış ve 11 Kasım 2020'de Thunder tarihinin dördüncü baş antrenörü seçilmişti.



