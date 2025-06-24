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OKC, Holmgren ve Williams'a maksimum kontrat hazırlığında

Oklahoma City Thunder, şampiyon kadrosunun iki temel parçası olan Jalen Williams ve Chet Holmgren için çaylak sözleşmelerinin son yılında önemli kontrat tekliflerine hazırlanıyor.

calendar 24 Haziran 2025 15:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
OKC, Holmgren ve Williams'a maksimum kontrat hazırlığında
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Oklahoma City Thunder, şampiyon kadrosunun iki temel parçası olan Jalen Williams ve Chet Holmgren için çaylak sözleşmelerinin son yılında önemli kontrat tekliflerine hazırlanıyor.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre, Thunder yönetimi her iki oyuncuya da bu yaz beş yıllık maksimum uzatma teklif etmeyi değerlendiriyor. Ancak maaş bütçesinin ilerleyen yıllardaki esnekliğini korumak adına daha düşük rakamlarla anlaşma yolu da masada.

24 yaşındaki Jalen Williams, kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek 21.6 sayı, 5.3 ribaund, 5.1 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakaladı. %48.4 saha içi, %36.5 üçlük isabet oranlarıyla oynadı. Play-off'larda da 23 maçta 21.4 sayı ve 4.8 asistle etkili performans sergiledi.


Holmgren ise normal sezonda sakatlıklar nedeniyle sadece 32 maçta oynadı ancak 15.0 sayı, 8.0 ribaund ve 2.2 blok ortalamalarıyla pota altını domine etti. Play-off'larda 8.7 ribaund ortalamasına ulaşarak savunmadaki etkinliğini artırdı. Tüm maçlarda forma giyerek takımın şampiyonluk yürüyüşüne katkı sağladı.

Williams, 4 yıl – 20 milyon dolarlık kontratının, Holmgren ise 44.9 milyon dolarlık çaylak sözleşmesinin son yılına giriyor. Thunder, 2024-25 sezonunu 68 galibiyetle tamamlamış ve Batı Konferansı şampiyonu olmuştu.

Maaş bütçesi açısından her iki oyuncuya da maksimum kontrat verme gücüne sahip olan OKC, ileride Shai Gilgeous-Alexander için potansiyel süper maksimum görüşmelerini de göz önünde bulundurarak dengeli bir strateji izlemeyi planlıyor. Resmî görüşmeler 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.


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