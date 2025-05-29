SGA, BATI MVP'Sİ OLDU!

Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u 124-94 mağlup ederek Batı Konferansı Finalleri'ni 4-1 kazandı ve 2012'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükseldi.MVP ödüllü34 sayı ve 8 asistle takımını sırtladı.22 sayı, 7 ribaund ve 3 blokla katkı sağlarken,19 sayı ve 8 ribaundla oynadı.Thunder, maça 26-9'luk bir ilk çeyrek üstünlüğüyle başladı ve maç boyunca farkı korudu. Timberwolves ise 21 top kaybı yaparak ve %41.2 şut yüzdesiyle oynayarak etkisiz kaldı.

Gilgeous-Alexander, Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusuna verilen Magic Johnson Trophy'nin bu yılki sahibi oldu. Medya üyelerinden oluşan panelin tamamından (9 oy) tam destek alan Gilgeous-Alexander, ödüle oy birliğiyle layık görüldü.





Normal sezonun da MVP'si seçilen yıldız oyuncu, Batı Finalleri'nde etkileyici bir performans sergiledi. İlk dört maçta 30.5 sayı, 8.3 asist, 4.8 ribaund ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalayan Gilgeous-Alexander, dün geceki seriyi bitiren karşılaşmada da 34 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 2 top çalma ile oynayarak farkını ortaya koydu.





Magic Johnson Ödülü, geçtiğimiz yıllarda sırasıyla Nikola Jokic, Stephen Curry ve Luka Doncic'e verilmişti. Gilgeous-Alexander, bu prestijli listeye adını yazdırarak NBA kariyerinde bir başka önemli başarıya imza atmış oldu.



Minnesota cephesinde ise işler baştan sona kötü gitti. Timberwolves, ilk çeyrekte yalnızca 9 sayı üretebilirken, hücumda ritim bulmakta zorlandı ve toplamda 21 top kaybı yaptı. Julius Randle 24 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Anthony Edwards 19 sayıda kaldı.



Bu galibiyetle Thunder, NBA Finalleri'nde Indiana Pacers veya New York Knicks ile karşılaşacak.



