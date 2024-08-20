Okan Buruk'un Young Boys hedefi!

Galatasaray'da gözler artık Devler Ligi'nde... İsviçre ekibini yakından takip eden Okan Buruk, oyunculara rakibi ezberletiyor. Aslan işi ilk maçtan bitirmeyi hedefliyor.

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Okan Buruk'un Young Boys hedefi!
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20 Ağustos 2024 08:13
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlangıç yapan Galatasaray'da artık yeni hedef Şampiyonlar Ligi... Sarı-kırmızılılar, gözünü oynanacak Young Boys mücadelesine çevirmiş durumda.

Hem prestij hem de kazanç anlamına gelecek galibiyet için Okan Buruk ve ekibi hazırlıklarını tamamlamış durumda. Eşleşmenin belli olduğu ilk günden beri Young Boys'la ilgili çalışmalar yapan teknik heyet, rakibin eksik yönlerini belirledi.

EKSİKLERİNİ EZBERLETTİ

Buruk, taktik toplantılarında rakibin eksiklerini takıma ezberletti. İsviçre'den avantajlı bir sonuçla dönerek işi büyük ölçüde ilk maçtan bitirmeyi planlayan Buruk, savunma çıkışlarında sorun yaşayan Young Boys'a ön alan baskısı yapmayı planlıyor.

Torreira'yı bu görev için kullanacak Buruk, geride açık bırakmamak için orta sahada Berkan'ı görevlendirmeyi düşünüyor. Savunmada sorunları olan Galatasaray'da sol bekte Dubois'in oynaması beklenirken; sağda ise cezalı Kaan'ın yerine Jelert'in görev yapması bekleniyor. Kanatlarda ise Kerem ve Barış olacak. 

 
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