Okan Buruk'un istediği sürpriz 10 numara!

Süper Lig'de 23. şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Cimbom gündemine Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.
GELECEK VADEDEN YILDIZ
20 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, ülkesinde geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Baturina'nın Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Baturina'ya 6.5 milyon euro değer biçiliyor. İlk etapta oyuncunun bonservisinin alınması hedeflenirken, genç yıldızın kiralanması da bir seçenek olarak görülüyor.
SKORER BİR İSİM
Hırvat futbolcu Martin Baturina, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 48 maça çıkarken takımına 6 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.
1.72 boyundaki futbolcu, çevre kontrolü ve oyun görüşüyle de Hırvatistan'daki futbol otoritelerinin beğendiği isimler arasında yer alıyor. Bu yıl içinde Hırvatistan U-21 Takımı'nda 8 karşılaşmaya çıkan Baturina, 1 gol üretti.
İngiltere Ligi'ni beğendiği ligler arasında gösteren Baturina ile ilgili önümüzdeki haftalarda resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.
MARTIN BATURINA KİMDİR?
Martin Baturina, 16 Şubat 2003'te Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi. Futbola Hajduk Split altyapısında başladıktan sonra 2017'de Dinamo Zagreb'in altyapısına transfer oldu.
Zagreb'in tüm alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2021 yazında A takıma yükselme başarısı gösterdi. Bu sezon takımı adına 33 lig maçına çıkan Baturina, 6 gol atarken 12 asistlik katkı gösterdi. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro...
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak harekete geçti. Takvim'in haberine göre; Cimbom gündemine Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.
GELECEK VADEDEN YILDIZ
20 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, ülkesinde geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Baturina'nın Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Baturina'ya 6.5 milyon euro değer biçiliyor. İlk etapta oyuncunun bonservisinin alınması hedeflenirken, genç yıldızın kiralanması da bir seçenek olarak görülüyor.
SKORER BİR İSİM
Hırvat futbolcu Martin Baturina, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 48 maça çıkarken takımına 6 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.
1.72 boyundaki futbolcu, çevre kontrolü ve oyun görüşüyle de Hırvatistan'daki futbol otoritelerinin beğendiği isimler arasında yer alıyor. Bu yıl içinde Hırvatistan U-21 Takımı'nda 8 karşılaşmaya çıkan Baturina, 1 gol üretti.
İngiltere Ligi'ni beğendiği ligler arasında gösteren Baturina ile ilgili önümüzdeki haftalarda resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.
MARTIN BATURINA KİMDİR?
Martin Baturina, 16 Şubat 2003'te Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi. Futbola Hajduk Split altyapısında başladıktan sonra 2017'de Dinamo Zagreb'in altyapısına transfer oldu.
Zagreb'in tüm alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2021 yazında A takıma yükselme başarısı gösterdi. Bu sezon takımı adına 33 lig maçına çıkan Baturina, 6 gol atarken 12 asistlik katkı gösterdi. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro...