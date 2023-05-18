Okan Buruk tarih yazıyor!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Tecrübeli hoca, son 22 maçta 18 galibiyet alarak büyük bir başarının altına imza attı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk tarih yazıyor!
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18 Mayıs 2023 13:03
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 14:07
Galatasaray'ın sezon başında takımını emanet ettiği Okan Buruk adım adım hedefe doğru ilerliyor.

Dağılmış kadroyu toparlayan ve şampiyonluk için kenetleyen Buruk, sezon başındaki 'Genç, deneyimsiz' eleştirilerini boşa çıkardı. Şenol Güneş ve Jorge Jesus gibi iki büyük hoca karşısında alkışlanacak bir performans ortaya koyan başarılı çalıştırıcı, son 22 maçta 18 galibiyete imza atarak takımını şampiyonluk yolunda iddialı hale getirdi. Bu dönemde ayrıca 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

Galatasaray'ın ligde mutlu sona ulaşmak için 3 maçı kalırken Okan Buruk, bu maçları da kazanmak istediğini söyleyerek iddialı konuştu. Buruk, "Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Kazanarak bitirmek. Nerede olursa olsun en kısa zamanda bu şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağız. Cumartesi günü taraftarımızın yaratacağı atmosferle birlikte takımız için şampiyonluk yolunda çok önemli karşılaşma olacak" ifadesini kullandı.


Dün 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın yıldönümü kutlanırken Buruk da yaptığı paylaşımda "Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray" diye yazdı. 

 
 
 
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