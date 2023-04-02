Okan Buruk'tan zorunlu tercih; Adekugbe

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında Okan Buruk, yerli sayılması sebebiyle sol bekte Hatayspor'dan gelen Sam Adekugbe'ye şans verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan zorunlu tercih; Adekugbe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 13:34
Galatasaray'ın Adana Demir maçında sahaya çıkan ilk 11'ine yerlilerden sadece Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nu koyan teknik direktör Okan Buruk, diğer tercihlerini yabancı oyunculardan yana kullandı.

Leo Dubois yerine de savunmanın solunda Adekugbe görev yaptı. Kanadalı sol bek, Hatayspor'dan geldiği için 8+1 kuralına uyuyor ve Galatasaray, Adekugbe sayesinde yabancı sınırına takılmıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery