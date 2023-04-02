Okan Buruk'tan zorunlu tercih; Adekugbe

Galatasaray'ın Adana Demir maçında sahaya çıkan ilk 11'ine yerlilerden sadece Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nu koyan teknik direktör Okan Buruk, diğer tercihlerini yabancı oyunculardan yana kullandı.



Leo Dubois yerine de savunmanın solunda Adekugbe görev yaptı. Kanadalı sol bek, Hatayspor'dan geldiği için 8+1 kuralına uyuyor ve Galatasaray, Adekugbe sayesinde yabancı sınırına takılmıyor.





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