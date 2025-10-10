10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Okan Buruk'tan tarihi başarı!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa'nın 10 büyük liginde son 50 yılda bir takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim olmayı başardı.

calendar 10 Ekim 2025 09:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan tarihi başarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan, 4. şampiyonluk için de hedefe emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk rekorları alt üst ediyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 117 lig maçına çıkarken, 2.60'lık puan ortalaması yakalayarak ulaşılması belki de imkansız bir başarıya imza attı.

EN YAKIN TAKİPÇİSİ PEREIRA

Bu alanda açık ara Türk futbolunun en iyisi olan Okan Buruk aynı zamanda Avrupa futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırmış durumda. 52 yaşındaki Buruk, son 50 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde bir takımın başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.


Listede ikinci sırada Vitor Pereira var. İki kez Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli hoca, Porto'da 60 maçta 2.55'lik ortalama tutturmuştu. Dünyanın en önemli teknik adamlarından Pep Guardiola tam 3 takımla listeye girdi.

GUARDIOLA 3 TAKIMLA BİRDEN

İspanyol hoca hem Barcelona hem Bayern hem de Manchester City'de lig tarihinin en yüksek ortalamasına ulaştı. Antonio Conte, Juventus'un başında elde ettiği 2.40'lık ortalama ile 5. sırada yer aldı. Unai Emery, PSG'deki 2.37 ile 6. olurken, Guus Hiddink ise PSV'deki 2.36 ile 7. basamakta kendisine yer buldu 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.