Okan Buruk'tan sürpriz Milot Rashica kararı!

Galatasaray, Okan Buruk liderliğinde çalışmalarına devam ediyor.



Süper Lig'de kalesini 4 maçta rakip forvetlere kapatan sarı kırmızılılar, savunmasını oturttu ancak gol atma sorununu henüz çözemedi. Teknik Direktör Okan Buruk ise bu sorunun üzerine yoğunlaştı.



Gomis dışındaki isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları, kenar oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Okan Buruk, BAY geçilen haftada yeni denemeler yapacağını belirtti.



RASHICA 11'E



Başarılı çalıştırıcı, son haftalarda etkisiz kalan Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirmeyi düşünüyor. Milot Rashica'yı onun yerine ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. Bu durumda yerli kuralına takılacağı için sol bekte de bir değişiklik olacak.



Son maçta Patrick van Aanholt'un yerine Leo Dubois oynamıştı. Buraya bir yerli oyuncu koymak zorunda olan Okan Buruk, Emre Taşdemir ile Berkan Kutlu arasında tercih yapacak.



LİGDE 2 MAÇ - 8 DAKİKA



Milot Rashica, Süper Lig'de 2 maça çıktı ve 8 dakika süre alabildi. Rashica, bu dakikalarda gol ya da asist şansı bulamadı.



