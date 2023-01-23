Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı!

Galatasaray, Süper Lig 'in 20. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Antalyaspor karşılaşması ile birlikte Sarı-Kırmızılıların rakibine karşı yenilmeme serisi devam etti.Teknik direktör Okan Buruk son idman sonrasında takıma 2 gün izin verdi. Ancak izin öncesinde tecrübeli hoca, Galatasaraylı oyunculara uyarılar yaptı.Salı gününe kadar takıma izin veren Cim Bom'un hocası, 23. şampiyonluk için her maçın birbirinden kritik olduğunu söyledi ve ekledi: