Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı!

Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor engelini geçerek önemli bir virajı kayıpsız döndü. Teknik direktör Okan Buruk da son idman sonrasında takıma 2 gün izin verdi. Ancak izin öncesinde tecrübeli hoca, Galatasaraylı oyunculara uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı!
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23 Ocak 2023 08:10
Galatasaray, Süper Lig 'in 20. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Antalyaspor karşılaşması ile birlikte Sarı-Kırmızılıların rakibine karşı yenilmeme serisi devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk son idman sonrasında takıma 2 gün izin verdi. Ancak izin öncesinde tecrübeli hoca, Galatasaraylı oyunculara uyarılar yaptı.

'Yolumuz uzun'

Salı gününe kadar takıma izin veren Cim Bom'un hocası, 23. şampiyonluk için her maçın birbirinden kritik olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu başarı hepimizin. Salı gününe kadar izinlisiniz. Ondan sonra Giresun maçına odaklanacağız. Rehavete kapılmamalıyız. Bu yüzden oynayacağımız her mücadeleye, maç maç bakacağız. Daha ortada kazanılmış bir şey yok, yolumuz uzun." 

 
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