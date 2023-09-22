Okan Buruk'tan neşter geliyor!

Son 4 maçta, ilk 11'deki 10 futbolcu değişmezken Başakşehir ile birlikte farklı oyuncular da sahada olacak. Angelino, yerini Kazımcan'a bırakacak. Boey - Torreira ve Mauro İcardi dışındaki isimlerin yeri garanti değil...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan neşter geliyor!
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22 Eylül 2023 10:17
Son güncelleme 22 Eylül 2023 10:18
Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı sonrasında G.Saray'da değişim yaşanacak.

Sarı-kırmızılılarda lig ve Avrupa'da son 4 maçta 10 aynı isim (Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi) sahaya çıkarken Danimarka ekibine karşı Tete - Ziyech rotasyonuna gidilmişti.

Teknik direktör Okan Buruk, yıpranan takımında yeni isimlere ilk 11'de yer vererek Başakşehir karşılaşmasına çıkma kararı aldı. Sağ bekte Sacha Boey, ön liberoda Torreira ve forvette İcardi dışında sarıkırmızılı takımda her oyuncu rotasyona girecek.

İlk değişiklik sol bekte yaşanacak. Formsuz Angelino yerine Kazımcan şans bulacak. Yoğun maç temposunda yorulan Mertens dinlendirilecek.

DAVİNSON GÖREVE

Ndombele ve Zaha kısa sürede ilk 11'e monte edilecek. Süper Lig'de +3 yerli kuralının çözümü olarak bazı maçlarda kaleyi Muslera yerine Günay Güvenç koruyacak. Ayrıca bir yıldır birlikte oynayan Nelsson-Abdülkerim ikilisi, dönüşümlü olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e formayı bırakacak. 

 
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