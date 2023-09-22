Okan Buruk'tan neşter geliyor!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı sonrasında G.Saray'da değişim yaşanacak.Sarı-kırmızılılarda lig ve Avrupa'da son 4 maçta 10 aynı isim (Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi) sahaya çıkarken Danimarka ekibine karşı Tete - Ziyech rotasyonuna gidilmişti.Teknik direktör Okan Buruk, yıpranan takımında yeni isimlere ilk 11'de yer vererek Başakşehir karşılaşmasına çıkma kararı aldı. Sağ bekte Sacha Boey, ön liberoda Torreira ve forvette İcardi dışında sarıkırmızılı takımda her oyuncu rotasyona girecek.İlk değişiklik sol bekte yaşanacak. Formsuz Angelino yerine Kazımcan şans bulacak. Yoğun maç temposunda yorulan Mertens dinlendirilecek.Ndombele ve Zaha kısa sürede ilk 11'e monte edilecek. Süper Lig'de +3 yerli kuralının çözümü olarak bazı maçlarda kaleyi Muslera yerine Günay Güvenç koruyacak. Ayrıca bir yıldır birlikte oynayan Nelsson-Abdülkerim ikilisi, dönüşümlü olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e formayı bırakacak.