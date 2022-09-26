Okan Buruk'tan Juan Mata kararı!

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden Manchester United'dan kadrosuna kattığı Juan Mata,İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında sergilediği performansla herkesi kendine adeta hayran bıraktı. 10 numara pozisyonunda görev yapan İspanyol yıldızın futbolu, Teknik Direktör Okan Buruk'un planlarında da değişikliğe neden oldu.Sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk, 34 yaşındaki yıldız futbolcunun hazır bir görüntü sergilemesi nedeniyle orta sahada yeni bir kurguya gitme kararı aldı. Bu şablonun beyni, oyun zekası ve klas pasları ile kalitesini hemen gösteren Mata olacak. Okan Buruk, hücum oyuncularına yaptığı klas servislerle dikkat çeken İspanyol yıldıza forvet arkasında 10 numara pozisyonunda görev verecek. Buruk, Belçikalı yıldız Dries Mertens'i ise daha etkili olacağı bir pozisyona düşünüyor.Buna göre henüz tamamen hazır görünmeyen Mauro Icardi bir süre daha kulübede bekleyecek. Belçikalı forvet ise en uçta takımın gol ayağı olacak. Mertens'in kanatta oynayabilme kabiliyeti teknik patron Okan Buruk'un elini güçlendirirken bu durumda ise Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ikilisinden birinden vazgeçilecek. Buruk rakiplere ve milli oyuncuların form durumlarına göre kanatlarda tercihler yapacak.