Okan Buruk'tan Bodrum FK uyarısı: 'Biz kazanalım, onlar düşünsün'

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi oyuncularına uyarılarıda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"BİZ KAZANALIM, ONLAR DÜŞÜNSÜN"
Tecrübeli teknik direktör, "Bodrum FK ile kritik bir maça çıkacağız. Şu anda 3 puanla öndeyiz. Rakibimizden önce oynuyoruz. Kazanırsak puan farkı 6'ya çıkacak. O saatten sonra psikolojik üstünlük bizde olacak. Rakibimiz rahatsız olacak! Biz kazanalım, onlar düşünsün" ifadelerini kullandı.
"BİZE ÇOK PAHALIYA MAL OLUR"
Alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibi hafife almamaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Teknik direktör Jose Morais göreve geldikten sonra çok iyi bir ivme yakaladılar. 11 resmi maçta sadece ligde Fenerbahçe'ye, kupada ise sadece Trabzon'a kaybettiler. O maçlarda bile hayli direnç gösterdiler. Kalan 9 maçta ise gol bile yemediler. Ligde son dört deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Bu yüzden bize topyekün saldıracaklar. Rakibi küçümsemek, en ufak bir rehavete kapılmak, bize çok pahalıya mal olur. Bu yüzden hepinizden tam konsantrasyon bekliyorum. Taraftarımız önünde hata yapmayalım. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!
Galatasaray, Bodrum FK maçıyla 3 maç sonra evinde oynayacak. Sahasında son olarak 14 Mart'ta Antalyaspor ile mücadele eden Aslan, daha sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile deplasmanda oynadı. Bodrum FK maçının biletleri saatler öncesinden tükendi. G.Saray bugünkü maçı kapalı gişe oynayacak.
LİDERİN MAÇI TÜRKMEN'İN
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynayacağı maçı Mehmet Türkmen yönetecek.
"BİZ KAZANALIM, ONLAR DÜŞÜNSÜN"
Tecrübeli teknik direktör, "Bodrum FK ile kritik bir maça çıkacağız. Şu anda 3 puanla öndeyiz. Rakibimizden önce oynuyoruz. Kazanırsak puan farkı 6'ya çıkacak. O saatten sonra psikolojik üstünlük bizde olacak. Rakibimiz rahatsız olacak! Biz kazanalım, onlar düşünsün" ifadelerini kullandı.
"BİZE ÇOK PAHALIYA MAL OLUR"
Alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibi hafife almamaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Teknik direktör Jose Morais göreve geldikten sonra çok iyi bir ivme yakaladılar. 11 resmi maçta sadece ligde Fenerbahçe'ye, kupada ise sadece Trabzon'a kaybettiler. O maçlarda bile hayli direnç gösterdiler. Kalan 9 maçta ise gol bile yemediler. Ligde son dört deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Bu yüzden bize topyekün saldıracaklar. Rakibi küçümsemek, en ufak bir rehavete kapılmak, bize çok pahalıya mal olur. Bu yüzden hepinizden tam konsantrasyon bekliyorum. Taraftarımız önünde hata yapmayalım. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!
Galatasaray, Bodrum FK maçıyla 3 maç sonra evinde oynayacak. Sahasında son olarak 14 Mart'ta Antalyaspor ile mücadele eden Aslan, daha sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile deplasmanda oynadı. Bodrum FK maçının biletleri saatler öncesinden tükendi. G.Saray bugünkü maçı kapalı gişe oynayacak.
LİDERİN MAÇI TÜRKMEN'İN
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynayacağı maçı Mehmet Türkmen yönetecek.