Okan Buruk'tan Bodrum FK uyarısı: "Biz kazanalım, onlar düşünsün"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Buruk, oyuncularına, "Bodrum'u yenip puan farkını 6'ya çıkartalım. Sonrasını Fenerbahçe düşünsün" dedi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Bodrum FK uyarısı: 'Biz kazanalım, onlar düşünsün'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2025 07:45
Son güncelleme 18 Nisan 2025 08:01
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi oyuncularına uyarılarıda bulundu.

"BİZ KAZANALIM, ONLAR DÜŞÜNSÜN"

Tecrübeli teknik direktör, "Bodrum FK ile kritik bir maça çıkacağız. Şu anda 3 puanla öndeyiz. Rakibimizden önce oynuyoruz. Kazanırsak puan farkı 6'ya çıkacak. O saatten sonra psikolojik üstünlük bizde olacak. Rakibimiz rahatsız olacak! Biz kazanalım, onlar düşünsün" ifadelerini kullandı.

"BİZE ÇOK PAHALIYA MAL OLUR"

Alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibi hafife almamaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Teknik direktör Jose Morais göreve geldikten sonra çok iyi bir ivme yakaladılar. 11 resmi maçta sadece ligde Fenerbahçe'ye, kupada ise sadece Trabzon'a kaybettiler. O maçlarda bile hayli direnç gösterdiler. Kalan 9 maçta ise gol bile yemediler. Ligde son dört deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Bu yüzden bize topyekün saldıracaklar. Rakibi küçümsemek, en ufak bir rehavete kapılmak, bize çok pahalıya mal olur. Bu yüzden hepinizden tam konsantrasyon bekliyorum. Taraftarımız önünde hata yapmayalım. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!

Galatasaray, Bodrum FK maçıyla 3 maç sonra evinde oynayacak. Sahasında son olarak 14 Mart'ta Antalyaspor ile mücadele eden Aslan, daha sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile deplasmanda oynadı. Bodrum FK maçının biletleri saatler öncesinden tükendi. G.Saray bugünkü maçı kapalı gişe oynayacak.

LİDERİN MAÇI TÜRKMEN'İN

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynayacağı maçı Mehmet Türkmen yönetecek.  

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery