Okan Buruk: "Paniğe gerek yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor mağlubiyetine rağmen liderliğin ve avantajın hala kendilerinde olduğunu ve paniğe gerek olmadığını söyledi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Paniğe gerek yok'
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19 Mart 2023 12:23
Konyaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, öncelikle, "Elimizde olan maçı verdik. 80. dakikada yaptığımız hamleler rakibe daha fazla pozisyon vermemize neden oldu. Son bölümde kopmalar oldu. Kafamızı kaldırıp önümüze bakmalıyız" diyerek kendi özeleştirisini yaptı.

Başarılı hoca daha sonra şampiyonluğun hala en güçülü adayı olduklarını dile getirip, şu sözleri kullandı;

"Liderlik koltuğunda oturuyoruz ve büyük bir avantaja sahibiz. Şimdi önümüzde bir milli maç arası var. Eksiklerimizi giderip yine güçlü bir şekilde sezonun kalan bölümüne başlayacağız. Taraftarımız bize güvensin, panik yapacak bir durum yok"

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