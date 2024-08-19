Okan Buruk mesajı verdi: 'Hazır olun!'

Galatasaray'da Young Boys maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'un planları netleşiyor.
Orta sahada Torreira'nın partneri için arayışa geçen teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet, orta sahaya Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.
SARA'NIN OYNAMA ŞANSI DÜŞÜK
Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir.
Orta sahada Torreira'nın partneri için arayışa geçen teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet, orta sahaya Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.
SARA'NIN OYNAMA ŞANSI DÜŞÜK
Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir.