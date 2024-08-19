Okan Buruk mesajı verdi: "Hazır olun!"

Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi orta saha ikilisi için harekete geçti

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk mesajı verdi: 'Hazır olun!'
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19 Ağustos 2024 09:20
Galatasaray'da Young Boys maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'un planları netleşiyor.

Orta sahada Torreira'nın partneri için arayışa geçen teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet, orta sahaya Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.



SARA'NIN OYNAMA ŞANSI DÜŞÜK

Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir. 

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