Okan Buruk'lu Galatasaray'da bir ilk!

Tredyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar Trabzonspor maçının ardından Kocaelispor deplasmanında da rakip ağları sarsamadı.
Süper Lig'deki son iki maçında gol atamayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
1-0 vs Kocaelispor
0-0 vs Trabzonspor
