Okan Buruk istiyor; Abdülkerim Bardakçı

Galatasaray, yeni sezon planlamalarını Marcao gidecekmiş gibi yapıyor.Bu doğrultuda Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın transfer edilmesi için Konyaspor ile resmi temaslara başladı.Haber Global'in haberine göre; Abdülkerim'in özellikle sol ayaklı bir oyuncu olması Marcao'nun ayrılması durumunda Sarı Kırmızılılar için oyuncuyu cazip kılıyor.Galatasaray'ın başına geçecek olan Okan Buruk da bu transferi çok istiyor.Abdülkerim ile Beşiktaş ve Fenerbahçe de teklif yaptı.