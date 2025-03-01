Okan Buruk istedi, yönetim kabul etti

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne veda ederek Kemerburgaz'daki yeni tesisine resmen geçti. Sezon devam ederken, yeni tesise hızlı bir geçiş yapılmasının arkasında Okan Buruk'un özel isteği olduğu ortaya çıktı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk istedi, yönetim kabul etti
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01 Mart 2025 09:38
Son güncelleme 01 Mart 2025 09:39
Galatasaray'ın geçen sezon yapılan planlamalarına göre 2024-2025 sezonuna Kemerburgaz'da başlanacaktı ancak çalışmalar tamamlanamadı ve Florya'da antrenmanlar devam etti.

Yeni tesislerin kullnılabilir olmasının ardından ise Okan Buruk'un talebiyle hemen Kemerburgaz'a geçildi. Buruk'un Kemerburgaz'a geçilme kararının arkasında ise 3 neden olduğu belirtildi.

BOZULAN ZEMİN

Galatasaray'ın Florya'da yıllar içinde bozulan zeminden dolayı daha fazla antrenman yapmak istemediği belirtildi. Kemerburgaz'da nizami ölçüde hazır olan hibrit çimle kaplı ve zemeni son derece iyi olan 2 saha mevcut.

SAKATLIK RİSKİNİ AZALTMAK

Kemerburgaz'da idman kalitesinin artacağı ve sakatlık riskinin önüne geçileceği ifade edildi.

ULAŞIM SORUNU

Öte yandan sarı-kırmızılılar, maç günleri ulaşım sorunu yaşadığı Rams Park'a artık daha rahat gidecek. Galatasaray, 10 dakikada yeni stadında olacak ve yorgunluk yaşanmayacak.
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