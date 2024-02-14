Okan Buruk: "İşi Prag'a bırakmayalım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag ile yapacakları maç öncesi takımla gerçekleştirdiği toplantıda önemli uyarılarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'İşi Prag'a bırakmayalım'
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14 Şubat 2024 08:06
UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-off ilk maçında perşembe günü Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Rams Park'ta avantajlı skorun önemine dikkat çekti.

Genç teknik adamın, turu ilk maçta garanti altına almak istediği, "Kendi sahamızda net bir galibiyet almalıyız. Ligde de önemli maçlar oynuyoruz. Bu nedenle bu işi Prag'a bırakmayalım" diye konuştuğu öğrenildi.

"AVRUPA'YA ODAKLANALIM"

Ligi 2 günlüğüne unutup Avrupa'daki maçlarına konsantre olmalarını isteyen Okan Buruk'un, "Ligde şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Hafta sonu da bizi zorlu bir deplasman bekliyor ama öncesinde Avrupa'ya odaklanmalıyız. Avrupa Ligi'nde alacağımız sonuçlar da çok önemli. Kulüp için Avrupa her zaman önce gelir. Şampiyonlar Ligi'nde şanssızlıklar yaşadık ama kalitemizi gösterdik" dediği ifade edildi.

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