Okan Buruk: "İnanılmaz duygular yaşadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'İnanılmaz duygular yaşadık'
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28 Kasım 2024 20:33
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Çift forvet... Kazanarak gidiyoruz. 10 puanı bulduk. Hücumda çift forveti kullanacağız ama savunma görevlerini Batshuayi ve Osimhen'den kullanacağız. Mertens, Sara ve Torreira hem top bizde hem top rakipteyken etkili kullanmak istiyoruz. Kanat bekleri hem hücum hem savunma yapabiliyoruz. Daha önce yaptılar. İyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz farklı bir kadroyla çıktı. Koopmeiners'ın savunmada oynamasını beklemiyorduk. Orta sahadaki oyuncuları, topu oynayabilen ve savunma arkası pasları atabilen oyuncular. Taktiklerini biliyoruz. Orta saha oyuncularını merkeze sokuyorlar. Kanatları kullanacaklar. Parrott bağlantı oyuncusu. Aksiyonları önemli. İyi savunmaya sahibiz. 3 iyi savunmacımız var. Takım savunmasını doğru yaparsak, baskıları doğru yaparsak hücumda rakibimize karşı önemli üstünlükler sağlarız. İki forvetle oynayarak, savunma göbekleri zayıf karınları. İki takımın da planları var. Olmazsa farklı versiyonlara geçeceğiz." dedi.

TARAFTARA MESAJ

Başarılı teknik adam, "Taraftarımız her zamanki gibi muhteşem. Dün otel önünde müthiş bir gösteri vardı. İnanılmaz duygular yaşadık. Onlara layık şekilde oynayıp mutlu etmek istiyoruz. Hem Türkiye'yi mutlu etmek istiyoruz hem ülke puanı hem ülkeyi temsil ediyoruz hem de buradaki insanları mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

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