Okan Buruk: 'Bu akşam gösterin!'

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği haftalara girilirken, lider Galatasaray bu akşam 19.00'da Eyüpspor'a konuk oluyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alırken, bu akşam bu farkı yeniden 5'e yükseltmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.
"BU AKŞAM GÖSTERMELİYİZ!"
Tecrübeli teknik adam, son idmanın ardından yaptığı toplantıda takımına şu sözlerle seslendi:
"Artık her maç final havasında. Rakibimizin kim olduğuna bakmadan, aynı ciddiyet ve disiplinle sahaya çıkmalıyız. Sizi buraya kadar getiren inancınızı asla kaybetmeyin. 90 dakika boyunca oyundan kopmadan mücadele edeceğiz. Hata yaparsak, bunun telafisi olmayabilir. Hedefimiz şampiyonluksa, bu akşam sahada bunu göstermeliyiz!"
"YAKALADIĞIMIZ FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRELİM"
Okan Buruk ayrıca Eyüpspor'un performansına dikkat çekerek, "Rakibimiz çok koşuyor, agresif oynuyor. Onların temposuna değil, kendi oyun planımıza sadık kalacağız. Topa sahip olup sabırlı oynayacağız. Yakaladığımız fırsatları da iyi değerlendirmek zorundayız," ifadelerini kullandı.
KRİTİK VİRAJ
Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, Eyüpspor engelini aşarak hem moral bulmak hem de liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alırken, bu akşam bu farkı yeniden 5'e yükseltmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.
"BU AKŞAM GÖSTERMELİYİZ!"
Tecrübeli teknik adam, son idmanın ardından yaptığı toplantıda takımına şu sözlerle seslendi:
"Artık her maç final havasında. Rakibimizin kim olduğuna bakmadan, aynı ciddiyet ve disiplinle sahaya çıkmalıyız. Sizi buraya kadar getiren inancınızı asla kaybetmeyin. 90 dakika boyunca oyundan kopmadan mücadele edeceğiz. Hata yaparsak, bunun telafisi olmayabilir. Hedefimiz şampiyonluksa, bu akşam sahada bunu göstermeliyiz!"
"YAKALADIĞIMIZ FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRELİM"
Okan Buruk ayrıca Eyüpspor'un performansına dikkat çekerek, "Rakibimiz çok koşuyor, agresif oynuyor. Onların temposuna değil, kendi oyun planımıza sadık kalacağız. Topa sahip olup sabırlı oynayacağız. Yakaladığımız fırsatları da iyi değerlendirmek zorundayız," ifadelerini kullandı.
KRİTİK VİRAJ
Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, Eyüpspor engelini aşarak hem moral bulmak hem de liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırmak istiyor.