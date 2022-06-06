ÖMER BAYRAM'DAN OĞUZHAN YORUMU

TRABZONSPOR İLE DE ANILDI

BEŞİKTAŞ'A VEDA MESAJI

Bu gönderiyi Instagram'da gör Oguzhan Ozyakup (@ozyakup)'in paylaştığı bir gönderi





Büyük ümitlerle geldiği Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan ve siyah-beyazlılara veda eden Oğuzhan Özyakup'un adı transferde Trabzonspor'un dışında Galatasaray ile de anılmaya başlandı. Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, transfer dedikodularını artıracak bir hamle yaptı.Oğuzhan Özyakup kendisine ait sosyal medya hesabı üstünden fotoğrafını yayınladı. Türkiye Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı olan ve Galatasaray forması giyen Ömer Bayram ise bu paylaşıma, kum saati ve çift göz ifadesi bıraktı. Bu yorum çok sayıda beğeni aldı ve futbolseverler bu gelişmeyi transfer olarak yorumladı.Hatırlanacağı üzere Oğuzhan Özyakup transferde Trabzonspor'la da anılmıştı. Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı ise verdiği röportajda, "Oğuzhan'ı A Milli Futbol Takımı'na ben aldım. Beşiktaş'ta transferi bana soruldu. Ama hep aşağıya gitti. Öyle bir durum yok. Oğuzhan, Trabzonspor'a gelse Dorukhan etkisi bence olur" demişti.Beşiktaş'ta 10 senede 5 kupa ve 3 şampiyonluk elde eden Oğuzhan, "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim" demişti.