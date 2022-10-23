Oğulcan Ülgün: 'Bir gol atsak kazanırdık'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, ortada bir maç olduğunu söyledi.



Orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün de maçın genelinde Adana Demirspor üstün gözükse de "karşılaşmanın ortada olduğunu" söyleyebileceğini vurguladı.



Kendilerinin de çok iyi kontraatakları olduğunu vurgulayan Oğulcan, "İkinci yarıda bir gol daha atsaydık bence maçı koparıp, kazanabilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Hiç beklemediğimiz bir yerden duran toptan gol yedik. Umarım içeride Kasımpaşa maçında galibiyetle taraftarımızı sevindiririz." değerlendirmesinde bulundu.





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