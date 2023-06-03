Off-road tutkunları Kocaeli'deki festivalde kıyasıya mücadele etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Gebze 1. Off-Road Festivali" düzenlendi.



Etkinlikte farklı şehirlerden 200 sürücü, ilçeye bağlı Denizli Göleti mevkisinde hazırlanan özel parkurda yarıştı.



Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu. Extrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bazı sürücüler araçlarının devrilmesi sonucu zor anlar yaşadı.



Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, AA muhabirine, yarışmalara katılımın güzel olduğunu söyledi.



Gebze'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Güner, "Yaklaşık 200 araç bugün ve yarınki etapta yarışacak. Etabımız zorlu, çekişmeli bir ortam var. Parkur zor ve çekişmeli, şu ana kadar kazasız belasız iyi gidiyor." dedi.



Soft Road Outdoor Kulüp Başkanı Ersin Şimşek de parkurun eğlenceli ve oldukça zor olduğunu kaydetti.



Özel dizayn edilmiş araçların yarıştığını aktaran Şimşek, "Bugünkü etap heyecanlı. Etabımız zor ve çamuru bol." ifadesini kullandı.





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