NYC'de aşı yasası kalkıyor, fakat Kyrie'nin dönüşü kesin değil!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Nets için iç saha maçlarına dönme durumunun, New York City'deki aşı zorunluluğu yakında kaldırılacak olmasına rağmen kesin olmadığı bildirildi.



NYC belediye başkanı Eric Adams, önümüzdeki hafta vaka sayılarında herhangi bir sürpriz olmaması koşuluyla, kentin aşı zorunluluklarının 7 Mart'ta kaldırılacağını söylemişti ve bu durum, Kyrie'yi iç saha maçlarında oynamaya bir adım daha yaklaştırmıştı.



Ancak halen yürürlükte olan bir özel sektör yasasının, Irving'in oynamasını engelleyebileceği de kayıtlara geçti. Bu yasa ise, özel sektörde yer alan birinin diğer çalışanlar arasında bulunabilmesi için KOVID-19 aşısının en azından ilk dozunu yaptırması zorunluluğu olarak belirtildi ve bu kuralın ne zaman değişebileceğine dair herhangi bir gösterge bulunmadığı açıklandı.



Yine de, bazı yetkilerin gevşetilmesiyle birlikte, Irving'in Nets iç saha maçlarında oynamaya daha yakın olduğu düşünülüyor.



