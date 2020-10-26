Nwakaeme 61. maçta coşamadı

Trabzonspor'un hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz hafta Başakşehir'le oynanan maçta rahatsızlığı sebebiyle forma giyememişti. Bordo-Mavililer'in yıldızı, bu süreçte de soluğu Nijerya'daki ailesinin yanında aldı ve onlarla hasret gidererek, Fenerbahçe maçına moralli çıktı. Kadıköy'deki mücadelede hocası Eddie Newton tarafından ilk 11'e döndürülen 31 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler karşısında Trabzon formasıyla toplamda 61. maçına çıktı. Karadeniz ekibinin plakasını gören tecrübeli oyuncu, geçmiş karşılaşmaların aksine özellikle ilk devrede çok iyi bir oyun sergiledi.



GÖKHAN GÖZ AÇTIRMADI



Takımının ataklarında Abdülkadir'le birlikte sorumluluğu eline alan Nwakaeme, ikinci devre de ise beklentilerin altında kaldı. Ev sahibi Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün savunmada çok iyi kontrol ettiği Nijeryalı oyuncu, takımına da bu bölümde fazla katkıda bulunamadı ve 61. karşılaşmasında sahadan yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.



