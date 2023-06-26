Philadelphia 76ers'ın yeni koçu Nick Nurse'ün serbest oyuncu James Harden'da "merak uyandırdığı" ve takımda kalmasının "giderek daha olası" hale geldiği iddia edildi.



Substack'in NBA muhabiri Marc Stein, Harden'ın 76ers'ta kalmasının, Houston Rockets ile yeniden bir araya gelme olasılığına nazaran giderek arttığını söyledi.



Stein, yeni koç Nurse'ün 76ers ile yaptığı ilk basın toplantısında ortaya koyduğu vizyonun, Harden'da "merak uyandırdığını" açıkladı:



"James Harden'ın Rockets'a dönmek yerine Philadelphia'yla yeniden sözleşme imzalayacağı fikri, geçtiğimiz bir iki hafta içinde ivme kazandı. Bu değişikliğin sebepleri arasında şu olduğu da iddia ediliyor: yeni Sixers koçu Nick Nurse'ün basın toplantısında ortaya koyduğu vizyon, Harden'da merak uyandırmış."



Nurse, son beş sezonda Toronto Raptors'ın başantrenörü olarak görev yapmış ve takımı 2018-19 sezonunda tarihindeki ilk şampiyonluğuna taşımıştı.



2023-24 sezonu için 35.6 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirmesi ve oldukça kazançlı bir anlaşmaya imza atması beklenen Harden ise, geçtiğimiz normal sezonda Philadelphia formasıyla çıktığı 58 maçta 21.0 sayı, 10.7 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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