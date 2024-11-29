Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, zorlu bir sezon geçiren Suns'ın taraftarlarını, kendisinden "Kevin Durant gibi" performans göstermesini beklediklerini öne sürerek eleştirdi.



10-8'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alan Suns, yıldız oyuncusu Durant'le birlikte 9-1'lik bir seri yakalamış olsa da kendisinin yokluğunda bocalamış ve son 10 maçından 7'sinde mağlup olmuştu.



Suns taraftarları ise bu süreçte yeterli performans göstermediğine inandıkları Nurkic'i ağır bir şekilde eleştirmişti.



Nurkic bunun sonucunda, The Arizona Republic'ten Duane Rankin ile yaptığı bir röportajda taraftarların kendisinden Durant gibi performans göstermesini beklediğine dair tuhaf bir iddiada bulundu:



"Buraya geldiğimden beri, bana kalırsa en çok yargılanan kişi benim. Herkes sadece iki şut atarak Kevin Durant rolünü oynamamı istiyor gibi sanki. O işler öyle yürümüyor.



Neyse, bu takım için sakatlıklara ve diğer şeylere rağmen oynamaya çalışıyorum, yani kimlerin beni takdir ettiğini biliyorum. Çıkıp bir şey kanıtlamam gerekmiyor. Ortaya neler koyduğumun bilincindeyim ve elimden geldiğince takım oyunu oynuyorum.



Onlar gerçek taraftar değil. Phoenix'e çıktığınızda gerçek taraftarları görüyorsunuz. İnternet gerçek hayat değil. İnsanlar her şeye rağmen nefret kusacak. Ama eğlenceli aslında. Kişisel olmadığı sürece, eğlenceli."



Bu sezon %42.0'lık şut isabetiyle 8.9 sayı ve 9.9 ribaund ortalamaları yakalayan Nurkic, ayrıca 2.3 top kaybıyla pivotlar arasında beşinci sırada yer alıyor.



