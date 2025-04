Nurettin Açıkalın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ligde karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi Ekol TV'ye konuştu.



Açıkalın, "Fenerbahçe'ye karşı zor bir maça çıkacağız. Fenerbahçe ülkemizin önemli takımlarından biri. Galibiyet parolasıyla geldik. Her maça bu şekilde çıkıyoruz. İyi olanın kazanmasını temenni ediyoruz." dedi.



"PİNPON MUAMELESİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ"



Kart cezaları hakkında konuşan Açıkalın, "Bizim hedeflerimiz var. Ligde kalmak bizim hedefimiz. Kendi hedefimiz haricinde bir şey düşünemeyiz. Galatasaray da şampiyon olabilir Fenerbahçe de. Bu bizim umurumuzda değil.



Fenerbahçe maçında nasılsa puan kaybı olur diye böyle bir harekette elbette bulunmadık. Kayserispor formasını giyen bütün kardeşlerimiz, ilk 11'e çıkan da çıkmayan da aynı ölçüde değerlidir.



Maç 0-0'la ve 11 kişiyle başlıyor. Fenerbahçe'nin de kazanma şansı var, bizim de. Dolayısıyla, büyük takımların arasında her hafta oynanan pinpon topu muamelesi görmek istemiyoruz, Anadolu takımları olarak buna karşıyız. Şehrimiz için bu maçlar çok önemli. Layıkıyla çıkıp maçımızı oynayacağız.



"BİZİ BUNDAN BAŞKA BİR ŞEY İLGİLENDİRMİYOR"



"5 oyuncumuz daha sarı kart ceza sınırında. Biz bunu böyle düşünemeyiz. Her oyuncumuz her maçta bize lazım. Bizi Kayserispor'dan başka hiçbir şey ilgilendirmiyor.



3 senedir transfer tahtası kapalı olan bir takımdan bahsediyoruz. İlerleyen günlerde Kayserispor layık olduğu yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.



"1 PUANI KABUL EDEMEYİZ"



Oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Kayserispor Başkanı, "Hiç maça çıkmadan 1 puanı kabul edemeyiz, 3 ihtimalli bir oyun içerisindeyiz ve takımımız çok güzel bir şekilde maça hazırlandı. Bizim özverili bir oyuncu grubumuz ve teknik ekibimiz var. Böyle düşünmek oyuncularımıza haksızlık olur." açıklamasını yaptı.



KAYSERİSPOR'UN DURSUN ÖZBEK'İN OTELİNDE KALMASI



Dursun Özbek'in otelinde kalmalarıyla ilgili konuşan Açıkalın, "Bu tamamen operasyonel bir durum. Bu otelle olan ilişkimizle alakalı bir durum. Bu otelde bedava kalmıyoruz, parasını vererek kalıyoruz. Öküz altında buzağı aramayalım. Kayserispor böyle dedikoduların aleti olmayacak kadar büyük bir camiadır. " sözlerini sarf etti.