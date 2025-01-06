Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki ve eski NBA yıldızı Blake Griffin'in, önümüzdeki sezon Amazon'un NBA stüdyo programında yer alacakları bildirildi.



The Athletic'ten Andrew Marchand, Nowitzki'nin Griffin ve sunucu Taylor Rooks ile birlikte gelecek sezon Amazon'un stüdyo programına katılacağını duyurdu.



NBA'in TNT ile anlaşmasının sona ermesinin ardından Amazon ve NBC, gelecek sezon NBA maçlarını yayınlama haklarını satın almıştı.



2025-26 sezonu Amazon'un NBA yayıncılığının ilk sezonu olurken, NBC için de 2002'den bu yana ilk sezon olacak. Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford ile de anlamış olan NBC'nin TNT için analistlik yapmış olan Reggie Miller'ı da kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Amazon'un spiker Ian Eagle'a baş yorumcu olarak kimin katılacağını ise henüz açıklamadığı biliniyor.



