Novais: 'Bu formayı giymek benim için onurdur'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeniden transfer ettiği Joao Novais, eski takımına dönme fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.



Portekiz ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giydikten sonra 2 sezon önce kiralık olarak oynadığı Akdeniz ekibine transfer olan 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Novais, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla çalışmaya başladı.



"BENİM İÇİN BİR ONUR"



Transfer ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Joao Novais, Alanyaspor'a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



İnsanların kendisini sevdiğini ifade eden Novais, "Böyle bir fırsat geldiği için çok mutluyum çünkü Alanyaspor forması giymek benim için bir onurdur. Böyle bir fırsat ve teklif geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Hem kulübü hem insanları hem de şehri çok seviyorum." dedi.



Novais, beklediğinin çok üstünde bir grupla ve iyi bir takımla karşılaştığını belirterek, takım arkadaşlarının birbirini saha içinde ve dışında tanımaya başladığını dile getirdi.



"KAZANMAYA OYNAYACAĞIZ"



Futbolcuların birbirlerini tanıdıkça daha uyum sağladığını ve bunun oyuna da yansıdığını anlatan Novais, şöyle devam etti:



"Bu grubun sezon başlayana kadar daha iyi olacağını ve sezonda çok başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Geçen sene Alanyaspor'u takip ettim. Ligi çok iyi bir yerde bitirmedi ama bu sene çok daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum çünkü bunu yapabilecek kalitede takımımız var. Futbolda ne olacağını hiç kimse bilemez. Her maçı kazanmak için oynayacağız ve ligi olabildiğince en üst sıralarda bitirmeye çalışacağız. Bunu yapacak kalitemiz var."



"TEK AMACIM TAKIM İÇİN YARARLI OLMAK"



Fiziksel, mental, performans olarak iyi olduğunu ve daha çok oynamak istediğini söyleyen Novais, Süper Lig'i çok sevdiğini, Türkiye'den ayrılsa bile yeniden dönmek istediğini kaydetti.



Takım hedeflerine değinen Novais, "Alanyaspor'a katkıda ve yardımda bulunacak takım arkadaşlarımdan herhangi bir futbolcuyum. Kimin oynayacağına hocamız karar veriyor ama kendi adıma yapabileceğim şey her gün çok iyi ve sıkı çalışmak. Takım için en iyi şeyi yapabilmek. Tek amacımız, takımın başarısı ve takıma katkıda bulunmakta olacaktır." ifadelerini kullandı.



"ÇOK FARKLI LİGLER"



Süper Lig'in kalitesinden bahseden Novais, şunları kaydetti:



"Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ligleri çok farklı ligler. Türkiye'de daha çok taraftar ve tutkulu bir futbol, daha yoğun ve yüksek tempolu bir oyun var. Burada stadyumlar her zaman doluyor ama orada bu kadar çok değil. Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi liglere yeni oyuncular gidiyor. Dünya seviyesinde oyuncuların gitmesiyle ve katkılarıyla onların seviyelerinin artacağını düşünüyorum. Tutkulu taraftarın olması beni de etkiliyor çünkü her oyuncu tutkulu bir taraftar önünde, büyük ekiplere karşı oynamak ve başarılı olmak ister. Oyuncular iyi bir atmosferde oynadığı zaman kendini futbolcu olarak hissedebiliyor ve Türkiye'de bunun için çok güzel."



Novais, tutkulu taraftar önünde dolu tribünde bir maç oynamayı çok özlediğini, geçen sezon bunun özlemini duyduğunu ve transfer sürecinde bunun da etkili olduğunu sözlerine ekledi.